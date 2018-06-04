بالصور.. بيتزي يجتمع باللاعبين ويطالبهم بجهد أكبر

نواف السالم(صدى):

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان انطونيو بيتزي اجتماعا مع لاعبي الأخضر في معسكرهم الإعدادي بسويسرا اليوم أكد خلاله أهمية المرحلة الحالية، ومضاعفة الجهد استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018 .

وأجرى انطونيو حصة تدريبية صباحية اليوم للاعبين في حديقة مقر إقامة المنتخب في مدينة بادراجاز السويسرية ، قسم فيها اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة يوم أمس أمام منتخب البيرو، وخضعوا لتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني ، بينما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وخصصت لهم تمارين لياقيه متنوعة وسرعات بالإضافة لتمارين التقوية.

وسيجري المنتخب الوطني مساء يوم غد الثلاثاء حصة تدريبية مسائية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا في ملاعب التدريب بمدينة بادراجاز .