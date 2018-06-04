وفاة شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم مركبة بشاحنة نقل في المذنب

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة المذنب، اليوم الأثنين، حادث تصادم مركبة صغيرة بشاحنة لنقل الإطارات؛ أسفر عن إصابة مرافق قائد الشاحنة ووفاة صاحب المركبة .

وتسبب الحادث في احتراق مقدمة الشاحنة ، على طريق مركز روضة الحسو، وأخرجت فرق الدفاع المدني بالمذنب صاحب المركبة قبل إخماد الحريق.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي، أنه تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.