وفاة شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم مركبة بشاحنة نقل في المذنب
شهدت محافظة المذنب، اليوم الأثنين، حادث تصادم مركبة صغيرة بشاحنة لنقل الإطارات؛ أسفر عن إصابة مرافق قائد الشاحنة ووفاة صاحب المركبة .
وتسبب الحادث في احتراق مقدمة الشاحنة ، على طريق مركز روضة الحسو، وأخرجت فرق الدفاع المدني بالمذنب صاحب المركبة قبل إخماد الحريق.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي، أنه تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الجميع…
ابك واين موقع المذنب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
,, افا ياشيخ نجر ماتدري وين المذنب وانت تقول انك من اهل القصيم …………..؟
.. ماش الظاهر شيختك مثل شيخة الشيخ مصيول والشيخ صايل ,, شيختهم على خرطي ..
,, راسب باالجغرافيا وعلوم الديار ياشيخ نجر .. ماعينت من الدرجات لون ,,,
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفرله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 52 دقيقة
افا يا بو محمد وش هالهرجه بالشيخ نجر…
لله اني اعرفها واعرف علومها من زمان… لاكني حكيم وما بالبلد مثلي ذهين….
ابك بغيت اجس علوم الناس هم يعرفون هالديره أو عنها غافلين…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, حكيم ياشيخ نجر حكيم بارك الله فيك ولا حرمنا من حكمتك ,,,,,,,
,,, ههههههههههههههههههههههه تسلم ياالغالي تسلم ,,