يضخ 18 لتر في الثانية.. فيديو توضيحي لنقل ماء زمزم

نايف السالم(صدى):

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، مقطع فيديو توضيحي لطريقة نقل ماء زمزم من البئر إلى المصلين وزوار الحرمين، مشيرة إلى أن البئر يفصل بينه وبين الكعبة المشرفة 21 مترًا فقط.

وبيَّن المقطع أن البئر نظيفة دائمًا ولا تمكو فيها الطحالب أو أي ملوثات للماء، موضحًا أن زمزم لا تقف عن ضخ المياه العذبة بمعدل يصل إلى 11 لتر في الثانية كحد أدنى، و18 لتر في الثانية كحد أقصى.

وأوضح أن رحلة الماء تبدأ وقتما يضخ الماء من البئر بواسطة مضختني هائلتين تعملان بالتناوب على مدار اليوم، وتوصل من فورها إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منطقة قدي عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة بغية الحفاظ على خصائص المياه.

وأشار إلى أن ماء زمزم يسافر إلى المسجد النبوي يوميًا، وينتقل عبر صهاريج مخصصة مجهزة بمواصفات قياسية، و يتم تأمين محابسها وأغطيتها بأقفال بحيث لا تفتح إلا من خلال الموظف المختص لصونه من أي مؤثرات، مؤكدًا أن معدله يبلغ 150 ألف لتر في الأيام العادية، و400 ألاف لتر في المواسم.

كما يتم متابعة عمليات السحب والضخ ومراقبة شبكات الأنانبيب والخزانات، بواسطة الألياف البصرية ببرنامج متطور يعرف بـ ” نظام اسكادا ” .

و ويقدم الماء في حافظات معقمة ومبردة يبلغ عددها 40 ألف حافظة في الحرمين الشريفين، و تجهز الحافظات في نقاط التعبئة المنتشرة في المسجد الحرام والنبوي وتنقل عبر سيارات كهربائية إلى أماكنها، كما يراعى تقديم الماء مبرد وغير المبرد حسب رغبات الزائرين.

ويستعمل 2 مليون كوب يوميًا لشرب الماء، بحيث يتم تقديم الماء في الكوب لمرة واحدة فقط، وللحافظات أقفال خاصة من أعلاها تحمي المياه من التلوث، وتغسل وتعقم على مراحل بشكل احترافي في المحظات الخارجية.