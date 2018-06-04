طالبة تتخلص من حياتها بسبب امتحانات الثانوية العامة

القاهرة(صدى):

أقدمت طالبة مصرية على الانتحار ، بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الخامس ، لعدم قدرتها على تأدية امتحانات الثانوية العامة .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بالإسكندرية بلاغا بانتحار طالبة في الثانوية العامة، بالسقوط من الطابق الخامس في العقار الذي تقيم فيه، قبل ساعتين من بدء امتحان اليوم الأول، وذلك خشية الرسوب لعدم استعدادها للامتحانات.

وتبيّن أن الفتاه، وتدعى ” يارا ي م ” ، كانت تعاني من ضغوط عصبية ونفسية بسبب قرب امتحانات الثانوية العامة، وكانت تخشى من الرسوب، فألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها، الكائن في شارع الخلفاء بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وقالت والدة الفتاه في تحقيقات الشرطة ، أن ابنتها ألقت بنفسها من شرفة مسكنهم ، نظرا لضعف مستواها الدراسي وعدم قدرتها خلال الأيام الأخيرة على استذكار دروسها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاة ابنتها.