بالفيديو.. أول مجموعة من السيدات يتسلمن رخصة القيادة السعودية
أجرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد لموعد السماح بقيادة المرأة، وضمن سلسلة الإجراءات التي تجريها لتطبيق هذا القرار.
وبدأت الإدارة في استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة، برخص سعودية، وبالفعل استملت أول مجموعة من السيدات، رخص القيادة السعودية، اليوم.
وتأكدت المرور من صحة الرخصة التي قدمت عبر بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية، كما قامت بتقييم مدى قدرة النساء اللائي يرغبن في القيادة عن طريق الاختبار العملي، ومن سلمهن الرخصة السعودية.
يشار إلى أن موعد السماح بالقيادة للمرأة هو 10 شوال 1439هـ الموافق 24 يونيو 2018.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 48 دقيقة
مبروك ليهم على ها الخطوة
وان شاء ترفعوا راسنا في الشوارع
وتكونوا عنوان للنظام
نهى[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 46 دقيقة
موفقين يا ابطال