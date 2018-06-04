موقف فائدة قروض التمويل العقاري لمتضرري السايبر بعد تثبيت الأقساط

علي القحطاني (صدى):

أوضح طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، موقف نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتضرري ” السايبر ” مع القيمة، بعد قرار تثبيت الأقساط.

وأكد ” حافظ ” ، أن النسبة ستظل كما هي قبل الزيادة عند التحويل من الإيجارة إلى المرابحة.

يشار إلى أن هناك 8 بنوك سعودية قامت بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة.

وتضمنت البنوك هذه: البنك الأهلي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد.