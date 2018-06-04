شكاوى من إغلاق صفحة التقديم للوظائف التعليمية للنساء.. ” المنيف ” يرد

علي القحطاني(صدى):

نوَّه المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أن التقديم على الوظائف التعليمية للنساء، بدأت ظهر اليوم الأثنين، حتى يوم الأربعاء بعد القادم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فترة التقديم على الوظائف التعليمية للنساء بدأت ظهر اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٩/٢٠ (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة ١ ظهرًا عبر منظومة جدارة، على أن تستمر فترة التقديم يوميا وعلى مدار ٢٤ ساعة، وتنتهي فترة التقديم الساعة ٤ عصرا من يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٩/٢٩ ” .

ووجه بعض المواطنات، شكاوى له في ردهن على التغريدة، بأن صفحة التقديم أغلقت، حيث قالت إحداهن: ” بنات انتو مثلي مو راضي يفتح صفحة التقديم يقولي فشل بالاتصال من الظهر وانا على هالحالة تعبت ” .

وأضافت أخرى: ” قفل يقولون ٤ ساعات يفتح فقط ” .

من جانبه، رد ” المنيف ” عليهن بأن هذا الأمر غير صحيح، قائلًا: ” غير صحيح.. فالتقديم على مدار الساعة أي 24 ساعة يوميًا ويستمر حتى 29/9/1439 ” .