خلال شهر رمضان.. رصد مخالفات بيئية في الطائف والشرقية والرياض وصبيا

عادل الحربي(صدى):

شنت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حملة بمختلف مناطق المملكة من خلال جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وتمكنت الفرق التفتيشية من رصد مخالفات بيئية بمحافظة الطائف عبر التخلص من المخلفات الإسمنتية والبلك ناتجة عن مصانع بلك بمجاري الأودية وضبط مخالفات بيئية أخرى تمثلت بعدم الحصول على التراخيص البيئة، كما واصلت الفرق في المنطقة الشرقية أعمال التفتيش على مجمعات الكسارات وتم تحرير مخالفات العمل بدون التقيد بتشغيل الفلاتر.

وقامت الفرق التفتيشية وللمرة الأولى بعمل جولات بحرية على بعض المشاريع والقطع البحرية التي ترسو بالقرب من موانئ المنطقة للـتأكد من التزامها بالأنظمة البيئية والتأكد من عدم تفريغ أي مخلفات على البيئة البحرية، بينما استمرت فرق التفتيش البيئي بجازان، في أعمال التفتيش على مجمع كسارات الكدمي بمحافظة صبيا، ووقفت على التأكد من التزام الكسارات بالاشتراطات البيئية ورصد أي مخالفات بها.

وفي السياق نفسه، نجحت الفرق التفتيشية بمنطقة الرياض من خلال استمرارها في تنفيذ الجولات، في ضبط 5 منشآت لديها مخالفات بيئية متمثلة بعدم التزامها بالاشتراطات البيئية والسلامة المهنية وسوء التخزين ووجود انسكاب لمواد كيميائية بالإضافة إلى عدم وجود موافقات بيئية للمنشآت وتم إشعارها بضرورة مراجعة الهيئة لإكمال اللازم.