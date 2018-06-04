بالفيديو.. طرح بوجاتي شيرون ليجو تأتي بـ 3,599 قطعة مختلفة بالأسواق

عادل الحربي (صدى):

طرحت شركة LEGO Technic إصدار بوجاتي شيرون من 3,599 قطعة ليجو مختلفة لهواة التجميع بسعر 350 دولار، أو 1,300 ريال سعودي، وستصل شيرون ليجو للأسواق في الأول من أغسطس، وقد تم تطوير المنتج بالتعاون مع بوجاتي ذاتها.

ستيفان فينكيلمان، رئيس بوجاتي، قال في تصريح اعلامي: “ أنا مندهش من الدقة العالية في التفاصيل في عملية تحويل سيارتنا السوبركار إلى عالم الليجو، وأنا متيقن أن هواة الليجو وبوجاتي سيحبوا هذا المنتج ” .

ويصل ارتفاع السيارة إلى 14 سنتيمتر وطولها 56 سنتيمتر وعرضها 25 سنتيمتر، كما تأتي بالكثير من القطع الدقيقة مثل جناح خلفي مفعل ودواسات يمكن تحريكها لجير الثمان سرعات ومحرك W16 بكل تفاصيله وكباسات.

وستأتي كل نسخة برقم ترخيص فريد من نوعه، والذي يمكن استخدامه للاطلاع على محتوى خاص لكل سيارة في الموقع الرسمي لشركة LEGO Technic، كما تأتي المجموعة بمفتاح خاص يمكن استخدامه لتغيير الجناح الخلفي لوضعية السرعة القصوى.