النصر يدخل في منافسة قوية مع ناديين أمريكي وفرنسي لضم أزارو

ماجد محمد(صدى):

يتسابق نادي النصر مع نادي أمريكي وآخر فرنسي من أجل كسب المنافسة بالحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي المصري، المغربي الشاب وليد أزارو هداف الدوري المصري في الموسم الماضي.

وهناك عرض فرنسي بقيمة 4 ملايين دولار لضم أزارو بجانب عرض أمريكي يصل إلى 5 ملايين دولار، بينما قدّم النصر 3.5 مليون دولار للتعاقد مع صاحب الأرقام القياسية في الدوري المصري؛ ولكن القلعة الحمراء رفضت العرض؛ حيث أنها لا تنوي بيع اللاعب المغربي بأقل من 8 ملايين دولار وهو ما يعقد حسابات النصر.

النصر