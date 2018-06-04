بدء القبول بالجامعة الإلكترونية للبكالوريوس في 13 شوال

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439/1440هــ، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 13 شوال حتى يوم الأحد 24 شوال، وذلك لخرّيجي الثانوية العامة أو مايعادلها عبر بوابة القبول الإلكترونية ( هنا ).

وأوضح وكيل الجامعة الإلكترونية للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أن الجامعة الإلكترونية لا تنظر عند التقديم إلى سنة التخرّج أو عمر المتقدم أو المتقدمة، كما لا تشترط إحضار نتيجة اختبار ” قياس ” الخاصة بالقدرات والتحصيلي، مبينًا أن القبول سيتم بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي، عدا تخصّصات كلية العلوم الصحية حيث ستكون متاحة ققط لخريجي وخريجات الثانوية العامة من القسم العلمي فقط.

وأضاف أن الجامعة الإلكترونية هي جامعة حكومية مثل بقية الجامعات في المملكة، وتمنح درجة البكالوريوس للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة، كما تمنح درجة الماجستير في عدد من التخصصات النوعية التي تعود بالنفع على احتياجات المملكة وتطلعات رؤيتها 2030.

وأشار الدكتور الحسين إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط هنا والاطلاع على المعلومات المهمة والتعرف بالبرامج وشروط القبول و المستندات المطلوبة .