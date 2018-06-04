القبض على 60 خارجا عن القانون خلال الاحتجاجات بالأردن

عمّان(صدى):

كشف مدير الأمن الأردني اللواء فاضل الحمود، اليوم الإثنين، عن القبض على 60 شخصًا خرجوا عن القانون في الاحتجاجات في الأيام الأربعة الماضية، ومن بينهم 8 عرب، لافتًا إلى ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم.

وأشار ” الحمود ” إلى أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وبعضهم أصيب بألعاب نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة؛ بينما أكد مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، إن ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان في العالم، والأجهزة الأمنية لن تتوانى في الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة.

وأوضح ” الحواتمة ” أن الحكومة سمحت بخروج الناس للتعبير عن آرائهم، ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة.