بالصور.. شاحن جوال يتسبب في حريق شقة بأبها

أبها(صدى):

تسبب شاحن جوال في اندلاع حريق، صباح اليوم الاثنين، في منزل يقع بحي النميص بأبها، وهو في شقة تقع بالدور الثالث بعمارة سكنية.

وفي السياق نفسه، صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق انحصر في أحد الغرف مع اسوداد كربوني بأرجاء الشقة نتيجة توابع الحريق، لافتًا إلى أنه تم إخلاء ساكنيها من قبل المواطنين بالحي قبل وصول الفرق.

وأضاف ” العاصمي ” أنه عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة؛ موضحًا أن سبب الحريق بحسب المعاينة والتحقيق الأولي التماس كهربائي بشاحن الجوال الموصل بالقابس، فيما لم توجد أي إصابات.