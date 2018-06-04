بطل مونديال 1986 يعاني من اكتئاب حاد

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية، أمس الأحد، عن معاناة كارلوس بيلاردو، مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بطل العالم عام 1986، من اكتئاب حاد؛ حيث تم نقله إلى المستشفى منذ يوم الخميس الماضي لتلقي العلاج اللازم.

ويذكر، أن بيلاردو تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني بين 1982 و1990 وتوج معه بلقب مونديال 1986 بقيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، كما درب فرق إستوديانتيس وبوكا جونيورز وسان لورنزو الأرجنتينية وديبورتيفو كالي الكولومبي وإشبيلية الإسباني بالاضافة إلى المنتخبين الكولومبي والليبي.