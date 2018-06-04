الإعلان عن أسعار تذاكر حفل شيرين الأول بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

أعربت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها الكبيرة بإحياء أول حفل غنائي لها بالمملكة الذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة؛ عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” حيث أرفقت تغريدتها بالرابط الإلكتروني للموقع الخاص بشراء التذاكر.

وفي السياق نفسه، كشفت الجهة المنظمة للحفل المقام في عطلة عيد الفطر، عن أسعار تذاكر حضور الحفل الذي سيقام في 19 يونيو بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث تم تقسيم تذاكر الدخول إلى ست فئات: ماسية بـ2200 ريالًا، وبلاتينية 1750 ريالًا، تيتانيوم 1350 ريالًا، والفئة الذهبية بـ1100 ريالًا، والفضية بـ750 ريالًا، والبرونزية بـ400 ريالًا، لافتةً إلى أنه يتم بيعها إلكترونيًا.‎