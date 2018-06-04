بعد تكرار الشكاوى النسائية.. الكويت تبحث عن شاب يخدش حياء النساء بأفعال فاضحة
يكثف رجال الأمن بالكويت مجهوداتهم؛ لأجل البحث عن ” شاب ” ، اعتاد خدش حياء النساء بأفعال فاضحة؛ حيث يقوم بالحضور لمواقف قريبة من صالونات نسائية في ” الجابرية ” ، لينتظر خروج المرأة من الصالون.
وبمجرد أن تخرج المرأة، يقوم ” الشاب ” بلمس أجزاء حساسة من جسدها، وبتكرار الشكاوى النسائية، تم تطابق أوصافه مع شاب ملتح، وقام رجال الأمن برصد أماكن بعينها حتى التقطت صورته كاميرا مراقبة بأحد شوارع ” الجابرية ” .
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة قامت بتعميم صورة الهارب من جرائم مشينة، حتى يتم القبض عليه ويلقي جزاء العدالة الذي ينتظره.
فهد[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يهدي
تركي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اكيد مريض نفسي مو طبيعي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5449 ] نشر منذ 45 دقيقة
وليش ملتحي طيب …!!! 🤔