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  3. بعد تكرار الشكاوى النسائية.. الكويت تبحث عن شاب يخدش حياء النساء بأفعال فاضحة

بعد تكرار الشكاوى النسائية.. الكويت تبحث عن شاب يخدش حياء النساء بأفعال فاضحة

بعد تكرار الشكاوى النسائية.. الكويت تبحث عن شاب يخدش حياء النساء بأفعال فاضحة
خالد الظفيري(صدى):

يكثف رجال الأمن بالكويت مجهوداتهم؛ لأجل البحث عن ” شاب ” ، اعتاد خدش حياء النساء بأفعال فاضحة؛ حيث يقوم بالحضور لمواقف قريبة من صالونات نسائية في ” الجابرية ” ، لينتظر خروج المرأة من الصالون.

وبمجرد أن تخرج المرأة، يقوم ” الشاب ” بلمس أجزاء حساسة من جسدها، وبتكرار الشكاوى النسائية، تم تطابق أوصافه مع شاب ملتح، وقام رجال الأمن برصد أماكن بعينها حتى التقطت صورته كاميرا مراقبة بأحد شوارع ” الجابرية ” .

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة قامت بتعميم صورة الهارب من جرائم مشينة، حتى يتم القبض عليه ويلقي جزاء العدالة الذي ينتظره.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يهدي

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اكيد مريض نفسي مو طبيعي

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