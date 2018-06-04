رسميا.. محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر، اليوم الاثنين، عن تشكيلة المنتخب المصري النهائية في كأس العالم المقرر إقامتها فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، وأسماء المستبعدين من القائمة.

وتضمنت تشكيلة ” كوبر ” المكونة من 23 لاعبًا، نجم ليفربول محمد صلاح ليقود هجوم المنتخب، بالرغم من تعرضه للإصابة في كتفه مع فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه تم استبعاد 6 لاعبين من المشاركة في كأس العالم وهم: ” محمد عواد، كريم حافظ، أحمد جمعة، أحمد حسن كوكا، عمرو طارق، ومحمود عبد العزيز “.

وجاءت التشكيلة النهائية على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون) محمد الشناوي (الأهلي المصري) شريف إكرامي (الأهلي المصري).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا) عمر جابر (لوس آنجليس) محمد عبد الشافي (الفتح) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) سعد سمير (الأهلي المصري) علي جبر (وست بروميتش ألبيون) أيمن أشرف (الأهلي المصري) محمود حمدي “الونش” (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويغان) محمود عبد الرازق (شيكابالا) (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي) محمد النني (أرسنال) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم «كهربا» (الاتحاد) محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي المصري).