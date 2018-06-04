” إيران ” تنتهك أهم بنود الاتفاق النووي والطائرات الأمريكية تكشفها

طهران(صدى):

تمكنت طائرات أمريكية بدون طيار، الكشف عن منشآت سرية في ” إيران ” ؛ لتقم بصناعة الصواريخ الباليستية؛ لتؤكد إيران بذلك انتهاكها أهم بنود الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، قال برت وليكويتش، عضو سابق في ” العمليات السرية ” في الجيش الأمريكي: ” دونالد ترامب ترك الاتفاق النووي؛ لأن النص كان شيطانيًا ” ، مشيرًا إلى أن وجود هذه المنشآت في إيران، يدل على أن الإيرانيين ينتهكون الاتفاق النووي كل يوم.

وتابع: ” كنا نعرف منذ فترة أن الإيرانيين كانوا يعملون لجانب كوريا الشمالية؛ لتطوير الصواريخ الباليستية السرية ” .