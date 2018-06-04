الإطاحة بشخص يحمل 7500 حبة محظورة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على شخص بحوزته 7500 حبة من الحبوب المحظورة.

وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” مكافحة المخدرات بالرياض تتمكن من القبض على شخص بحوزته (٧٥٠٠) حبة من الحبوب المحظورة “.