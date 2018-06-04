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الإطاحة بشخص يحمل 7500 حبة محظورة بالرياض

الإطاحة بشخص يحمل 7500 حبة محظورة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على شخص بحوزته 7500 حبة من الحبوب المحظورة.

وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” مكافحة المخدرات بالرياض تتمكن من القبض على شخص بحوزته (٧٥٠٠) حبة من الحبوب المحظورة “.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من تجار السموم

[ عدد التعليقات: 17183 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا مروج للمخدرات والمفروض يضرب عنقه مثل المهرب بالضبط
لن يتم التخلص من المهربين والمروجين للمخدرات الا بسرعة ضرب اعناقهم بالسيف لان السجن لا يكفي لذلك يجب التخلص من هذه الفئه التي تمثل اكبر خطر على الشعب

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