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بعد استمراره في الإنكار.. قاتل والده بالقصيم يعترف بالجريمة

بعد استمراره في الإنكار.. قاتل والده بالقصيم يعترف بالجريمة
سالم المطيري(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن القضية الخاصة بقتل ” شاب ” لوالده؛ بعد عودته من صلاة الفجر بمحافظة الشماسية بالقصيم، بمايو الماضي.

وعن تفاصيل الجريمة، أبانت المصادر أن ” الشاب ” اعترف بقتل أبيه، وذكر أن السبب وراء ارتكابه الجريمة؛ كانت لتعاطيه حبات ” كبتاجون ” ؛ وذلك قبل إطلاقه الرصاص على والده.

تجدر الإشارة إلى أن ” الأبن ” قام بإخفاء السلاح الذي قتل به والده في الرمل بمخطط النخيل، حيث قام بعمل مساج لأمه وأبيه قبل الحادث بساعات.

يُذكر أن ” الشاب ” أقدم على قتل والده المسن بعد عودته من صلاة الفجر؛ حيث قام بإطلاق النار عليه بمحافظة ” الشماسية ” بالقصيم.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم منه كيف يعمل فيه هيك

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة

ما عاد في رحمة 😢

[ عدد التعليقات: 17183 ] نشر منذ 51 دقيقة

الى الحين ما قتل هالمجرم ايش ينتظر

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