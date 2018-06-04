بعد استمراره في الإنكار.. قاتل والده بالقصيم يعترف بالجريمة
كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن القضية الخاصة بقتل ” شاب ” لوالده؛ بعد عودته من صلاة الفجر بمحافظة الشماسية بالقصيم، بمايو الماضي.
وعن تفاصيل الجريمة، أبانت المصادر أن ” الشاب ” اعترف بقتل أبيه، وذكر أن السبب وراء ارتكابه الجريمة؛ كانت لتعاطيه حبات ” كبتاجون ” ؛ وذلك قبل إطلاقه الرصاص على والده.
تجدر الإشارة إلى أن ” الأبن ” قام بإخفاء السلاح الذي قتل به والده في الرمل بمخطط النخيل، حيث قام بعمل مساج لأمه وأبيه قبل الحادث بساعات.
يُذكر أن ” الشاب ” أقدم على قتل والده المسن بعد عودته من صلاة الفجر؛ حيث قام بإطلاق النار عليه بمحافظة ” الشماسية ” بالقصيم.
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فهد[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منه كيف يعمل فيه هيك
فيصل[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عاد في رحمة 😢
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17183 ] نشر منذ 51 دقيقة
الى الحين ما قتل هالمجرم ايش ينتظر