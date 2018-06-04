مواطن يضرب عامل آسيوي بعقاله حتى الموت

علي القحطاني (صدى):

وقعت مشادة كلامية بين مواطن وعامل آسيوي في الصناعية القديمة بالخرج، والتي توترت إلى أن توفي العامل نتيجة ضربه بعقال المواطن؛ مما تسبب له بنزيف داخلي.

وبعد فك الاشتباك، شعر العامل بالتعب قليلًا فأجلسه الموجودون في الصناعية ليستريح؛ ثم تم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج؛ ليخرج بعدها ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى فجر اليوم ليتوفى بسبب النزيف الداخلي، بينما تم القبض على الجاني وجاري التحقيق معه.