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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مواطن يضرب عامل آسيوي بعقاله حتى الموت

مواطن يضرب عامل آسيوي بعقاله حتى الموت
علي القحطاني (صدى):

وقعت مشادة كلامية بين مواطن وعامل آسيوي في الصناعية القديمة بالخرج، والتي توترت إلى أن توفي العامل نتيجة ضربه بعقال المواطن؛ مما تسبب له بنزيف داخلي.

وبعد فك الاشتباك، شعر العامل بالتعب قليلًا فأجلسه الموجودون في الصناعية ليستريح؛ ثم تم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج؛ ليخرج بعدها ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى فجر اليوم ليتوفى بسبب النزيف الداخلي، بينما تم القبض على الجاني وجاري التحقيق معه.

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله انا للله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 17183 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب ضرب عنق الجاني بحد السيف كي يرتدع غيره ويحسب كل متهور حسابه قبل الدخول في مثل هذه المشاكل التي قد تدي الى القتل

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب معاقبة الجاني في اسرع وقت

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

المستشفى الذي نُقل اليه العامل كان في عجالة من تحمل واجبه ودوره … كيف يتم خروج العامل دون ان يحصل على علاج …. اقول ذلك إذ لا بد ان يكون اهتمام واهتمام بالغ … ولا يسمح للعامل بالخروج من المستشفى الا بعد فحوصات مكثفة وعلاجاللهم رحماك … المساءلة ستظهر ذلك

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة

لا اله الا الله ..الله يصبر اهله وذويه

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف عقال يسبب له نزيف داخليً..يمكن. شلوت او بوقس على البطن اما عقال..!؟

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

عاد مرة أخرى فجر اليوم ليتوفى بسبب النزيف الداخلي، بينما تم القبض على الجاني وجاري التحقيق معه..
وجاري التحقيق معه…
خلاص مافيه تحقيق…فيه سيف

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يرحمه ويصبر اهله..وحسبى الله ونعم الوكيل على كل مفتر ظالم يغتر بعصبية منتنة او قبلية مقيته..او اعراف غبية جوفاء ما اقرها شرع ولا دين.اللهم انتقم منه عاجلا غير اجل

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 20 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على مانعم علينا وفضلنا على كثيرا من العالمين
يا اخوان احمد و ربك والله الو هذا صير لا احد قرايبكم ماكان هذا قولكم السيف السيف هذا ابتلاء
القول الحمد لله وعض على شحمة
ولا تتشمت

[ عدد التعليقات: 5445 ] نشر منذ 10 دقائق

يارب رحمتك وعفوك …. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 9 دقائق

معقول المستشفى ما اكتشف ان عنده نزيف داخلي ليش ما يكون شريك ما يكون الدكتور الى اسغفه شريك فى القتل لا استهتاره بالارواح وعدم فحصه جيدا معقول نزيف ما يدرى عنه الا استهتار والمها يط هذا لا يجي بعد بكره تكفون ادفعوا تراب بو جه الى يدفع عن كل من يقتل

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