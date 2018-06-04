بعد تقديمها.. هدف يعلن الموعد الجديد لصرف إعانة ” حافز “
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الاثنين، عن الموعد الجديد لصرف إعانة الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني ” حافز “.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق خالد أبا الخيل، أنه تم تقديم موعد صرف الإعانة إلى 27 رمضان الحالي بدلًا من 5 شوال.
وأشار ” أبا الخيل ” إلى أنه سيتم اعفاء المستفيدين من المهام والالتزامات خلال الفترة من 23 رمضان إلى 6 شوال، وذلك نظرًا لقرب إجازة عيد الفطر المبارك ولوقوع موعد صرف الإعانة خلال فترة الإجازة.
كما أهاب بمستفيدي الصندوق، بضرورة العمل على المهام والالتزامات بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل ” حافز “، بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا للمعتاد خلال الأيام العادية.
فهد[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع
عاطل محروم من حافز[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
استفسار استلمت حافز ابو2000 ريال على نظام حافز الاول كامل …..والحين ابغى اقدم لحافز 1500 ورفض يدخلني النظام طاقات مع اني حاولت اسوى استعادة لكلمة المرور ولاكن بدون جدوى….ارجو الافادة وشكرا
عاطل محروم من حافز[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة
استفسار استلمت حافز ابو2000 ريال على نظام حافز الاول كامل …..والحين ابغى اقدم لحافز 1500 ورفض يدخلني النظام طاقات مع اني حاولت اسوى استعادة لكلمة المرور ولاكن بدون جدوى….ارجو الافادة وشكرا