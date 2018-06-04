بعد تقديمها.. هدف يعلن الموعد الجديد لصرف إعانة ” حافز “

حمود العنزي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الاثنين، عن الموعد الجديد لصرف إعانة الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني ” حافز “.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق خالد أبا الخيل، أنه تم تقديم موعد صرف الإعانة إلى 27 رمضان الحالي بدلًا من 5 شوال.

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أنه سيتم اعفاء المستفيدين من المهام والالتزامات خلال الفترة من 23 رمضان إلى 6 شوال، وذلك نظرًا لقرب إجازة عيد الفطر المبارك ولوقوع موعد صرف الإعانة خلال فترة الإجازة.

كما أهاب بمستفيدي الصندوق، بضرورة العمل على المهام والالتزامات بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل ” حافز “، بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا للمعتاد خلال الأيام العادية.