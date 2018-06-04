بالصور.. كروس باك دي سي 7 تتزود بمحرك 1.6 لتر بقوة 222 حصان في بريطانيا

لندن(صدى):

تراجعت مبيعات السيارات الديزل بشكل كبير في 2017 , فيما تخطط الشركة الفرنسية DS لتقديم نسخ كهربائية من كل سياراتها , ولكن قبل حدوث ذلك فلا يوجد مانع من الاستمتاع بموديل DS7 Crossback بمحرك بنزين عادي.

وقد زودت السيارة بمحرك جديد أقوى بقوة 222 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر ويتوافق مع معايير يورو 6.2 للانبعاثات كما يأتي المحرك بفلتر خاص وشاحنين توربينيين وتوقيت صمام لنظام العادم ومداخل هواء متغيرة وحواقن عالية الضغط ونظام ستارت ستوب.

وهذا المحرك هو نفسه محرك PureTech في موديل بيجو 508 GT ويتشارك كلا الطرازين كذلك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات والمحرك اكثر كفاءة بنسبة 6% عن المحرك السابق 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 210 حصان مع استهلاك وقود 5.8 لتر 100 كم . ويبلغ سعر السيارة بالمحرك الجديد 46.436 ألف دولار وتأتي في 3 مستويات تجهيز هي Performance Line, Prestige, و Ultra Prestige.

ويأتي طرازي Prestige و Ultra Prestige بتعليق نشط بنظام المسح ويتميز بكاميرا أمامية ترصد المطبات والعوائق على الطريق وتعدل ممتصات الصدمات وفقاً لذلك بجانب مصابيح Follow me Home وحساسات للركن وشاحن لاسلكي للهواتف وكاميرا خلفية وفرش جلدي فاخر نابا. كما تأتي نسخة DS7 Ultra Prestige بفتحة سقف بانورامية ومساعد ركن وفرش جلدي نابا هارموني أسود بازلتي للمقاعد وتجهيزات أمان عديدة.

وتسعي DS7 لمنافسة أودي ومرسيدس وفولفو مع اضافة رحابة أكبر عن النسخ الكروس أوفر المدمجة التي يوفرها المنافسين.