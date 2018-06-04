الأرصاد: اعتماد شرطة بيئية لحماية المحميات.. وعقوبات تصل لـ 3 ملايين ريال للمخالفين

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور خليل مصلح الثقفي، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أنه سيتم اعتماد شرطة بيئية لحماية المحميات قريبًا، فضلًا عن إصدار نظام شامل لفرض عقوبات رادعة على المخالفين كالسجن والغرامة التي تصل إلى 3 ملايين ریال، لافتًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حاليًا على إصدار هذا النظام.

وأوضح ” الثقفي ” ، أنه سيتم تصعيد مسمى ” الإضرار بالبيئة ” إلى ” الجرم البيئي ” في حالة المخالفة، والذي قد تحال قضاياه إلى المحاكم للنظر فيها والحكم طبقًا للشرع والدين والنظام، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسن عقوبات رادعة لحماية البيئة والمحميات من أي اعتداء.

جدير بالذكر، أن العقوبات الحالية المعمول بها للمخالفات البيئية والتعدي على المحميات، لا تتعدى الغرامة فيها مبلغ 20 ألف ریال، إلى جانب السجن، وذلك وفقًا لما ذكره رئيس هيئة الأرصاد.