” الإسكان ” تعلن عن اكتمال حجوزات مشروعيها في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن استمرار تسليم مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء ” البيع على الخارطة ” للمطورين العقاريين المؤهلين، وذلك للبدء في تنفيذها تمهيدًا لتسليمها لمستفيدي برنامج ” سكني ” الذين استكملوا إجراءات حجزهم النهائية، وتعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال الإجراءات النظامية مع عدد من المطورين العقاريين ليصل إجمالي المشروعات التي تم بدء العمل فيها أكثر من 19 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة، بما يمثل 42% من إجمالي المشروعات تحت الإنشاء التي تم الإعلان عنها.

وأكدت الوزارة على اكتمال حجوزات مشروعيها في المدينة المنورة والبالغ عددها 1171 وحدة سكنية من نوع ” شقة ” متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار، لافتة إلى استمرار الحجوزات في بقية المشاريع المطروحة حاليًا ضمن 11 موقعًا في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن مشاريع الشهر الجار من برنامج ” سكني ” .

وناشدت الوزارة الأفراد إلى زيارة منصة ” سكني ” الإلكترونية التفاعلية للتعرّف على تفاصيل جميع المشاريع منذ بدء برنامج ” سكني ” مطلع عام 2017م، من حيث المواقع، والأسعار وعدد الوحدات السكنية، ونوعها، والمرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى إمكانية تسجيل مواعيد لزيارة المشاريع واستكمال إجراءات الحجز النهائية في موقع المشروع.

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى خلال العام الجاري تشمل آلاف الوحدات السكنية بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، والتي تمتاز بجودتها وتصاميمها النموذجية المتنوعة، وذلك بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى استمرار الوزارة من خلال برنامج ” سكني ” في تخصيص المنتجات السكنية الأخرى التي تشمل الأراضي المجانية، وكذلك القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقاري بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.