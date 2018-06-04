خلال 5 أيام من انطلاقها.. نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل

نايف السالم(صدى):

قام أكثر من نصف مليون زائر بالدخول على البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، خلال الأيام الخمس الأولى من انطلاقة البوابة.

كما تم تسجيل بيانات 240 ألف طلب من خلال البرامج المختلفة ” منخفض التكلفة، الميسر، العام ” ، وجاءت الرياض أعلى المدن من حيث معدل التسجيل تلتها جدة ثم الدمام.

وفي ذات السياق، أكد محمد سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أنه ليس هناك أي مشاكل تقنية أو فنية على البوابة الإلكترونية التي انطلقت منذ عدة أيام.

من جهته، أكد أنه لا يوجد أي مشاكل تقنية أو فنية على البوابة الإلكترونية، التي انطلقت منذ عدة أيام، مشيرًا إلى أن فتح البوابة في وقت مبكر من منتصف شهر رمضان المبارك، يأتي في إطار الاطلاع على البرامج المعلنة من الشركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ ليتمكن الراغبون في الحج من وقت مبكر.