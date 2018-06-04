القادسية يقترب من ضم 3 أجانب

طلال الغامدي(صدى):

صرّح مساعد الزامل، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، عن اقتراب إدارة النادي من التعاقد مع 3 لاعبين في مراكز الدفاع والهجوم والمحور، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، أوصح ” الزامل ” أن المدرب يعرف جيدًا أسلوب اللعب الذي سينتهجه فهو شاهد العديد من مباريات للفريق خلال الموسم الماضي، ودرس الفريق من جميع الجوانب.

وأكد رئيس القادسية أنه لن يتم التعاقد مع لاعبين جدد أو التخلي عن البعض إلا بمشاركة الجهاز الفني؛ مضيفًا: ” المدرب لم يقرر مصير جميع الأجانب إلى الآن، حيث سيتم استمرار بعضهم ومغادرة آخرين حسب حاجة الفريق ” .

وتابع ” الزامل ” مختتمًا حديثه: ” اطُمئن جمهور القادسية بأن القادم أفضل بإذن الله وستعوض الإدارة خروج أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية بلاعب أفضل، وبالمواصفات التي تخدم الطريقة التي سينتهجها المدرب ” .