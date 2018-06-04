تذبذب العملات الرقمية.. و ” بتكوين ” دون 7 آلاف دولار
يعاني سوق العملات الرقمية وعلى رأسه أكبر عملة افتراضية في العالم ” بتكوين ” من التذبذب خلال الفترة الحالية، بين الارتفاع الهامشي والتراجع.
وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بنسبة 0.9% إلى 7656.75 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، هابطه دون مستوى 7700 الذي تجاوزته أمس الأحد.
كما انخفضت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.5% إلى 612 دولار، وتراجعت ” بتكوين كاشي ” بنسبة 2.5% إلى 1149.4 دولار، بينما ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 2% إلى 67 دولار.
وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية إلى 347.23 مليار دولار، بعدما زادت بحوالي 25 مليار دولار أو 8% خلال الأسبوع الماضي.
فهد[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 1 ساعة
سيظل هذا التذبذب قائم لفترة
فيصل[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 1 ساعة
سيعود السعر للارتفاع مجددا بحسب خبرتي