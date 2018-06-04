جامعة الأميرة نورة توجه نصائح هامة لقائدات المركبات

علي القحطاني (صدى):

قدمت جامعة الأميرة نورة عدة نصائح للسيدات قائدات المركبات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

حيث غردت قائلة: ” عزيزتي قائدة المركبة: من تعليمات السلامة المرورية إجراء الصيانة الوقائية للسيارة والتأكد من سلامتها ” .

وأضافت الجامعة في تغريدة أخرى: ” تزداد نسبة تعرضك لحادث مروري بـ23 مرة إذا كنتِ ممن يستخدم الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ” .