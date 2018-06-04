جامعة الأميرة نورة توجه نصائح هامة لقائدات المركبات
قدمت جامعة الأميرة نورة عدة نصائح للسيدات قائدات المركبات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
حيث غردت قائلة: ” عزيزتي قائدة المركبة: من تعليمات السلامة المرورية إجراء الصيانة الوقائية للسيارة والتأكد من سلامتها ” .
وأضافت الجامعة في تغريدة أخرى: ” تزداد نسبة تعرضك لحادث مروري بـ23 مرة إذا كنتِ ممن يستخدم الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي بالله عليكم هذا اهم شئ حتى ما تنشغلي مع صحباتك وتشغلين الطريق وتعطلين المصالح
الجوهرة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
تاكد اخي فهد المرأة راح تجود في ااسياقة وراح تشوفون جميعا
نهى[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ااسيدات يلتزمون بالتعليمات جيدا مو متل المفحطين ههههههه
خلود[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا تقلقون ما راح نحكي واحنا نسوق 👌