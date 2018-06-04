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جامعة الأميرة نورة توجه نصائح هامة لقائدات المركبات

جامعة الأميرة نورة توجه نصائح هامة لقائدات المركبات
علي القحطاني (صدى):

قدمت جامعة الأميرة نورة عدة نصائح للسيدات قائدات المركبات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

حيث غردت قائلة: ” عزيزتي قائدة المركبة: من تعليمات السلامة المرورية إجراء الصيانة الوقائية للسيارة والتأكد من سلامتها ” .

وأضافت الجامعة في تغريدة أخرى: ” تزداد نسبة تعرضك لحادث مروري بـ23 مرة إذا كنتِ ممن يستخدم الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 2 ساعتين

اي بالله عليكم هذا اهم شئ حتى ما تنشغلي مع صحباتك وتشغلين الطريق وتعطلين المصالح

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين

تاكد اخي فهد المرأة راح تجود في ااسياقة وراح تشوفون جميعا

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ااسيدات يلتزمون بالتعليمات جيدا مو متل المفحطين ههههههه

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا تقلقون ما راح نحكي واحنا نسوق 👌

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