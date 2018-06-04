” قرقاش ” عن أحداث الأردن: ستتجاوزها بحكمة وقوة ولا عزاء للمتربصين

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على الأحداث التي تشهدها مملكة الأردن خلال اليومين الماضيين.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن الأردن ستتجاوز هذه الأحداث بحكمة الملك وقوة المؤسسات والتواصل بين القيادة والشعب بشكل سليم.

كما أشار إلى أن المصلحة العربية تقتضي استقرار الأردن وازدهاره، لافتًا إلى أن المتربصين بالأمن العربي والمتآمرين لن يستيطعوا إسقاط الأردن، قائلًا ” المصلحة العربية تقتضي استقرار الأردن وإزدهاره، ولا عزاء للمتربصين ” .

ويُذكر أن الأردن تشهد منذ أيام احتجاجات على عدة قرارات اقتصادية، ومحاولات تخريبية من المتربصين بالأمن العربي، الذين استغلوا هذه الاحداث لنشر أكاذيبهم والفوضى بين الشعب الأردني.

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