أفضل وأغرب الأقنعة للإهتمام بجمال بشرتك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، ان النساء دائما تبتكرن العديد من الأقنعة التي تزيد من بهاء طلتهن،لكن كثيرًا ما تشمل هذه الأقنعة بعض المكونات الغريبة، وهذا لا يقلل من فعاليتها .

ومن أبرز الأقنعة الفعالة :

الأقنعة المغناطيسية

لهذا العلاج تاريخ طويل، حيث يقال إن كليوباترا كانت تنام بتميمة مغناطيسية على رأسها للحفاظ على مظهرها الشاب.

والآن أصبحت هذه الأقنعة شائعة جدًا بعد أن أعلنت مادونا أن خط منتجاتها للعناية بالبشرة يحتوي على قناع مغناطيسي، وهو عبارة عن قناع عادي للوجه، يحتوي على مزيج من مكونات العناية بالبشرة التقليدية بالإضافة إلى جسيمات مغناطيسية دقيقة تخلق تياراً متناهي الصغر عند استخدامها مع مغناطيس، وهي طريقة فعالة بالفعل للتخلص من الملوثات وبقايا الجلد الميت العالق في الوجه.

وحل الحلزون

اشتهر قناع “وحل الحلزون” بين اليونانيين الذين استخدموه كمضاد لعسر الهضم، السعال وكعلاج للإلتهابات، كما اكتشف المزارعون في أميركا اللاتينية، أن وحل الحلزون له خصائص تساعد على تنعيم البشرة.

ويحتوي الوحل الذي يفرزه الحلزون على حمض الهيالورونيك، إنزيمات بروتين سكري، إيلاستين، عناصر مضادة للميكروبات وببتيدات. كما أنه مليء بحمض الجليكوليك الذي يقال إنه يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك، ويجعلها أكثر نعومة.

سم النحل

يعمل هذا البديل الطبيعي للبوتوكس على عكس آثار فقدان بشرتكِ للكولاجين مع التقدم في العمر.

ويعمل هذا القناع بخداع الجسم ليعتقد أن الوجه قد تم لدغه مما يحفز تدفق الدم إلى البشرة وينعشها.

فضلات الطيور

يساعد هذا القناع على التخلص من الأنسجة الميتة العالقة بالبشرة، كما تساعد الإنزيمات الموجودة في فضلات الطيور على زيادة نضارة وتقشير البشرة بلطف.

ولكن هذا العلاج لا يتطلب فضلات أي طائر، بل طيور يابانية معينة تتغذى على نظام غذائي من البذور العضوية، يتم جمع فضلاتها وتعقيمها تحت أضواء الأشعة فوق البنفسجية. ثم يتم تجفيفها وطحنها إلى مسحوق أبيض ناعم، ثم يُخلط بالماء لتشكيل قناع الوجه.