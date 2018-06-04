تراجع أسعار النفط وسط ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية

واشنطن(صدى):

تأثرت أسعار النفط بارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.38% إلى 76.50 دولار للبرميل، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، فيما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.14% إلى 65.72 دولار.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة كشفت خلال الخميس الماضي، ارتفاع الانتاج النفطي الأمريكي خلال مارس إلى 10.47 مليون برميل يوميًا، وزيادة عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بواقع منصتين إلى 861 منصة خلال الأسبوع الماضي.