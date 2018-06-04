ارتباك وزحام شديد بين أهالي فرسان بعد تعطل عبارات النقل.. والوزارة ترد

تركي السالم(صدى):

شهدت جزيرة فرسان حالة من القلق والارتباك بين الأهالي إثر تعطل عبارات النقل العام الترددية بين الجزيرة ومدينة جازان، والتي لم تمض أيامًا على عودتها من الصيانة، الأمر الذي أدى لتعثر تنقلهم إلى جازان، حيث شهد ميناء الجزيرة زحامًا شديدًا من الأهالي، وذلك بعد تشغيل العبارة الاحتياطية فقط.

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وترجع أسباب تعطل العبارات إلى وجود عطل في أحد محركاتها مما أربك المسافرين بعد إبحار العبارة من جازان إلى فرسان لمدة 15 دقيقة ثم تم إنزالهم اضطراريًا بالميناء بعد سحب العبارة من وسط البحر بواسطة بحرية، وذلك وسط حالة من التذمر والاستياء بين المسافرين.

ومن جانبها، علقت وزارة النقل ” فرع جازان ” على الواقعة موضحة أن العبارة البديلة هي العبارة ” فارس 1 ” ، وتقوم حاليًا بجميع الرحلات اليومية، أما العبارة الأخرى، والتي من المفترض أن تعمل، فهي العبارة ” فرسان ” ، وتتواجد في الحوض الجاف بميناء جدة الإسلامي لإجراء عملية الصيانة السنوية.

فيما أكد فرع الوزارة بجازان، أنه تم التواصل مع الحوض الجاف لتسريع الأعمال المجدولة للعبارة، بهدف الانتهاء منها بأسرع وقت، لافتة إلى أن عملية الإصلاح لا تزال مستمرة للعبارة ” جازان ” .