نصائح للعناية بالبشرة إذا كنت ترتدين نظارات

متابعات(صدى):

قد تهمل الفتيات اللواتي ترتدين النظارات أحياناً العناية بالبشرة، ظناً منهن أن النظارات تخفي كل شيء، لكن هذا ليس صحيحاً.

إذا كنت ترتدين النظارات، عليك اتباع نظام مختلف من العناية بالبشرة، حيث غالباً ما تترك النظارات علامات على الأنف تجعل مظهرك غريباً عندما تخلعينها.

ونقدم لك بعض النصائح التي تساعدك على حل المشاكلات التي تسببها النظارات لبشرتك.

تنشيف الزيوت

احتفظي بالمناديل الورقية أو الورق الناشف أثناء ارتداءك النظارات، لأنها تضغط على المناطق التي تلمسها، ما قد يؤدي إلى إفراز كميات إضافية من الزيوت بها.

المنظف

احملي زجاجة صغيرة من منظف الوجه أو غسول الوجه أينما ذهبت.

بودرة الوجه

احملي دائماً بودرة الوجه معك في حقيبتك، لكي تبدين نضرة بالخارج، وأيضاً للتخلص من الزيوت الزائدة حول المناطق التي تلامسها النظارات الخاصة بك.

نظارات نظيفة

تلامس النظارات، الزيوت والغبار والماكياج على وجهك، وبالتالي فإنه من المهم حقاً تنظيف النظارات الخاصة بك.

الصنفرة

اخلعي النظارات الخاصة بك ليلاً واستخدمي غسول الوجه نفسه، لصنفرة المنطقة، وذلك لتجنب البقع الداكنة الناتجة عن ملامسة النظارات لوجهك.