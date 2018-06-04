بعد كارثة دوري الأبطال.. ليفربول يقوى مرماه بأغلى حارس في التاريخ

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، إلى الخروج من نكسته في دوري أبطال أوروبا بعد أن ضاع حلم اللقب منه، بتدعيم صفوفه بشكل أكثر قوة.

وأطلق ليفربول حملة بحث عن حارس مرمى جديد، حيث تقدم بعقد ” ضخم ” للحصول على خدمات حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني السلوفيني يان أوبلاك؛ لتعويض الحارس الألماني لوريس كاريوس بعد أدائه الكارثي في نهائي دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة “دون بالون ” عن العرض الضخم الذي يلاحق أوبلاك، حيث تقدم ليفربول بعرض أولي بقيمة 90 مليون يورو، والذي في حال إتمامه سينقل أوبلاك إلى لقب أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

وكان الإيطالي جانلويجي بوفون حامل الرقم القياسي لأغلى حارس مرمى في التاريخ، عندما انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 52 مليون يورو في 2001.