” أرامكو توتال ” تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي – حديث التخرج ” Fresh Graduate Mechanical Engineer ”

المتطلبات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية حديث التخرج.

– مشرف التطوير الوظيفي ” Career Development Supervisor ”

المتطلبات: بكالوريوس ” هندسة، إدارة أعمال، موارد بشرية ” أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات في مجال التطوير الوظيفي.

– إداري الشبكات والاتصالات ” Network & Communication Administrator ”

المتطلبات: بكالوريوس: ” تقنية معلومات، هندسة حاسب ” أو ما يعادلهم ويفضل توفر شهادة سيسكو (CCNP) أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات في إدارة الشبكات.

– مستشار عقود ” Contract Advisor ”

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات في مجال إدارة المواد أو العقود والمناولة.

كما أبرزت الشركة مزايا العمل بها، وأشارت إلى أنها تتمتع بالآتي:

-رواتب تنافسية

– بدل سكن

– بدل نقل

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

– تأمين طبي

– راتب إضافي سنوي

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للمواطنين.

– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

وناشدت الشركة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، بالاطلاع على الوصف الوظيفي والمهارات المحددة لكل وظيفة، مبينة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:هنا