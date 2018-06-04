” أرامكو توتال ” تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة
كشفت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي – حديث التخرج ” Fresh Graduate Mechanical Engineer ”
المتطلبات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية حديث التخرج.
– مشرف التطوير الوظيفي ” Career Development Supervisor ”
المتطلبات: بكالوريوس ” هندسة، إدارة أعمال، موارد بشرية ” أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات في مجال التطوير الوظيفي.
– إداري الشبكات والاتصالات ” Network & Communication Administrator ”
المتطلبات: بكالوريوس: ” تقنية معلومات، هندسة حاسب ” أو ما يعادلهم ويفضل توفر شهادة سيسكو (CCNP) أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات في إدارة الشبكات.
– مستشار عقود ” Contract Advisor ”
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات في مجال إدارة المواد أو العقود والمناولة.
كما أبرزت الشركة مزايا العمل بها، وأشارت إلى أنها تتمتع بالآتي:
-رواتب تنافسية
– بدل سكن
– بدل نقل
– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
– تأمين طبي
– راتب إضافي سنوي
– بدل إجازة (70% من الراتب).
– برنامج تملك المنازل للمواطنين.
– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
– هدايا خدمة كل خمس سنوات.
وناشدت الشركة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، بالاطلاع على الوصف الوظيفي والمهارات المحددة لكل وظيفة، مبينة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:هنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابراهيم البريك[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 14 دقيقة
حديث التخرج وخبره اربع سنين كيف تجي هذي