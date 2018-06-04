مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في الحديدة.. والمقاومة تتصدى لتسللات فاشلة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، مواصلة الجيش اليمني والمقاومة بمساندة التحالف العربي لاستهداف مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة التي أًصبحت على مشارف التحرير نهائيًا.

وأوضحت المصادر أنه تم مقتل 15 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية بينهم قيادات ميدانية، في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات الحوثيين في ضواحي الحديدة.

كما لاقى العشرات من المليشيا الإرهابية مصرعهم في قصف لمقاتلات التحالف العربي، استهداف مخازن أسلحة شرق المغرس بعد رصد دقيق، بالإضافة إلى استهداف تعزيزات وآليات عسكرية لهم قرب إدارة أمن مديرية التحيتا أسفرت عن مصرع من فيها.

وفي سياق متصل، تمكنت المقاومة اليمنية المشتركة من التصدي لمحاولة تسلل فاشلة نفذتها عناصر مليشيا الحوثي شرق منطقة الجاح جنوب الحديدة، مكبده إياهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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