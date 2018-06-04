نهر دجلة.. تركيا تشعل حربا مائية ضد العراق

بغداد(صدى):

تسبب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في العراق، في انتشار القلق، إثر تراجع كميات المياه المتدفقة من تركيا إلى النصف تقريبًا، حيث أرجع وزير الموارد المائية العراقي السبب إلى مخالفة تركيا لاتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد ” إليسو ” .

و تضامن عدد كبير من العرب مع العراق الشقيق بعد الصور الصادمة التي تم نشرها لنهر دجلة، وأظهرت انخفاض منسوب المياه به لأقل من النصف بعد قيام تركيا بملء سد اليسو.

وعلق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الأثنين، قائلا: “هذا ما تفعله تركيا ويفعله أردوغان في العرب ولدينا حمقى يخونون أمتهم ودينهم ومروءتهم وعروبتهم ويرفعون أعلام العلوج وصورهم والله لو تمكنوا منكم لفعلوا بكم أعظم مما فعلوه بالأكراد ” .

وتابع : ” كم أتمنى أن يطلب العراق اجتماعًا عاجلًا للجامعة العربية ليخرج منه بقرار قطع العلاقات مع تركيا فحرب الماء أعظم من حرب السلاح “.