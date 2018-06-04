محلل سياسي: الجزيرة منظمة استخباراتية وليست مجرد قناة

نايف السالم(صدى):

أكد المحلل السياسي اللواء عبدالله غانم القحطاني، أن قناة الجزيرة القطرية خادمة تنظيم ” الحمدين ” تعتبر منظمة استخباراتية كبيرة جدًا، وليست مجرد قناة تليفزيونية.

وأوضح القحطاني أنه لا يتم توظيف أحد في قناة الجزيرة إلا إذا كان عدو للمملكة ودول الخليج وللعرب ، مبينًا أن الهدف من ذلك هو تخريب المنطقة سياسياً وأمنياً، وإسقاط الأنظمة العربية.

وقال : ” التنظيم القطري كان متأكد أنه سيطيح بأنظمة الدول العربية، مدعومًا بالموساد الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية أملا في الإطاحة بجميع العرب ومن ثم تقاسم الغلة بينهم ” .