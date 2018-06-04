محمد عبده: لن أترك الفن ولا أفكر في الاعتزال

أماني الغامدي(صدى):

أكد فنان العرب محمد عبده أنه لم يفكر أبدًا في الإعتزال أو التوقف عن الغناء، ، موضحًا أنه من الصعوبة أن يترك الفن.

وعن اعتزاله الحياة الفنية مدة 7 سنوات، أوضح عبده أنه ليس اعتزالاً، قائلا : ” ابتعدت نوعاً ما، لكن الفن لم يبتعد عني أبداً، فقد كنت ألحن وأغني خلال تلك الفترة ” .

وأوضح فنان العرب أنه يستعد لإحياء حفل هيئة الترفيه في عيد الفطر القادم، مشيرًا إلى انتهائه من مونتاج وإعداد حفلة الأوبرا الأخيرة بالقاهرة، لتعرض في أيام عيد الفطر، بحسب عكاظ .

وعن حبه للقراءة أوضح أنه في شهر رمضان القراءة المحبذة للقلب والروح هي عندما تجد نفسك بعد صلاة الظهر أو العصر أمام المصحف.

وأشار على أن القراءة العامة تحدث في أية لحظة ، قائلا : ” ولو أن الإعلام الحديث قد سهل لنا القراءة ولاسيما قراءة الأخبار والأحداث ، فضلاً عن الوقت المفضل والمتاح لدخول المكتبة الخاصة بي أبحث في كتب الأدب العربي التي أتذوقها بشكل خاص في رمضان ” .