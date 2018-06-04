بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يتأثر بآيات لبر الوالدين ووالده يصلي خلفه

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تأثر الشيخ أحمد علي الحذيفي ،من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو آية : ” وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ” من سورة لقمان ،ووالده الشيخ علي الحذيفي يصلي خلفه.

وأظهر المقطع شعائر صلاة التراويح لليلة الثالثة عشرة من رمضان في المسجد النبوي، مبينًا تأثّر الحذيفي بتلاوة آيات الحث على بر الوالدين.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، قد أعلنت قبل بداية شهر رمضان، أن الشيخ أحمد الحذيفي سيؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة التراويح في التسليمات الخمس الأولى من الليلة الأولى في رمضان وحتى الليلة العشرين.