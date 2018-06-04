فتح باب القبول لـ 4 تخصصات بجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف فتح باب القبول في تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، وتخصصي التصميم الداخلي والفنون للطلاب، ابتداءً من العام الجامعي المقبل.

وأفادت الجامعة أن فتح القبول في هذه التخصصات للمرة الأولى للطالبات والطلاب، ضمن إعلانها الرسمي عن فتح باب القبول للعام الجامعي المقبل 1439 / 1440، حيث سيبدأ القبول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة ابتداءً من الثلاثاء 12 شوال المقبل إلى يوم الأحد 24 من الشهر نفسه.

وكشفت الجامعة عن إطلاق برامج أخرى جديدة هذا العام في كلية الشريعة والأنظمة بمقرها بالطائف، تشمل القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية للطلاب والطالبات، إضافة إلى أخرى جديدة في الكلية الجامعية بتربة، تشمل علوم الغذاء والتغذية وتقنية المختبرات الطبية للطلاب والطالبات، وتصميم الأزياء والنسيج للطالبات، مبينة أن فتح القبول في هذه التخصصات للجنسين يأتي بهدف تلبية حاجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، من الجنسين، في هذه المجالات.

ويعد قبول الطالبات في كلية الهندسة، والطلاب في كلية التصاميم والفنون التطبيقية، نقلة غير مسبوقة في تاريخ جامعة الطائف منذ تأسيس الكليتين، إذ اقتصرت الدراسة في جميع تخصصات كلية الهندسة على الطلاب فقط، وفي المقابل اقتصرت الدراسة كذلك في جميع تخصصات كلية التصاميم والفنون التطبيقية على الطالبات فقط.

وسبق لجامعة الطائف أن خطت في العام الماضي خطوة مماثلة، بعد أن أطلقت في العام الجامعي الماضي أول قسم للتربية البدنية للطالبات على مستوى الجامعات السعودية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة على الويب من خلال خدمة (استفسار).

ونبه الواصل إلى أن بوابة القبول ستغلق بالنسبة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق 16 شوال المقبل، مبيناً أن فرز طلبات القبول سيستمر من يوم الاثنين الموافق 25 شوال إلى يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ذو القعدة المقبل، وستليها مرحلة إعلان النتائج لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامع ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 4 ذو القعدة إلى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر نفسه، مفيداً أنه سيتم الإعلان عن بقية المقاعد الشاغرة والتقديم عليها يوم الأربعاء الموافق 12 ذو القعدة إلى يوم الأحد الموافق 16 من الشهر نفسه، فيما سيتم الترشيح على المقاعد الشاغرة ابتداءً من الاثنين الموافق 17 ذو القعدة إلى 20 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ العام الجامعي المقبل 1439 / 1440 يوم الأحد الموافق 22 ذو الحجة المقبل.

وعن شروط القبول العامة، أوضح الدكتور السواط أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم مواطن، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وعدم وجود قبول سابق في جامعة الطائف، وألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئة عن 70 % حسب المقاعد الشاغرة، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص الموضحة في شروط القبول الخاصة.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن الجامعة لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات، أي أن الجامعة تقبل شهادات العام الدراسي 1434/ 1435 وما بعدها، علماً أن الأولوية في القبول لخريجي هذا العام.

وفيما يخص شروط القبول للمنح الداخلية، وهي المنح المخصصة للطلبة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، فأشار الدكتور السواط إلى أنها تشمل أن تنطبق على المتقدم أو المتقدمة جميع شروط القبول في الجامعة، وأن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية في المملكة سارية المفعول قبل بدء الدراسة، وألا يقل سنه عن (17) سنة، ولا يزيد على 25 سنة للمرحلة الجامعية، مبيناً أن شروط المنح الداخلية تتضمن ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، وأن تُصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وإكمال الإجراءات حسب توجيهات وزارة التعليم وسيحاط المتقدم لاحقاً بنتيجة القبول برسالة نصية على جواله.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة جميع الطلاب إلى الاطلاع على تفاصيل إجراءات القبول والترشيح والشروط الخاصة بها، والتخصصات المتاحة في جميع الكليات، عبر موقع الجامعة الإلكتروني من هنا.. وحساباتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي.