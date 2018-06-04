بمسدس كفيلها.. خادمة باكستانية تطلق النار على نفسها

نايف السالم(صدى):

أقدمت خادمة باكستانية على الانتحار بإطلاق النار على نفسها من مسدس كفيلها، بسبب عدم السماح لها بأخذ إجازة والسفر إلى بلدها.

وبحسب وسائل محلية، قام الكفيل بنقل الخادمة التي أقدمت على الانتحار بسيارته الخاصة إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وبلغ الجهات الأمنية المختصة بالواقعة.

وأوضحت الخادمة بعد نقلها إلى الطوارئ أمام رجال الأمن أنها من صوب الطلقة على نفسها مقدمة على الانتحار، مرجعة السبب إلى عدم السماح لها بأخذ إجازة والسفر إلى بلدها خصوصًا وأن لديها طفلًا مريضًا.

ويبذل الأطباء في طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة قصارى جهدهم لإنقاذ الخادمة العشرينية من الموت.

وينتظر مركز شرطة المعابدة والنيابة العامة، تحسن الحالة لاستكمال كافة الإجراءات والتحقيقات.