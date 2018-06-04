الغرامة والتشهير لمؤسسة أدوات مكتبية أعلنت عن تخفيضات بدون ترخيص

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار، بالتشهير بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية واستيرادها وتصديرها بالرياض.

جاء ذلك بسبب مخالفة القائمين على المؤسسة لنظام مكافحة الغش التجاري، والإعلان عن إجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يذكر أن الوزارة قد وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.