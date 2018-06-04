” الصحة ” : زيادة سعر التبغ تؤثر على نسبة المدخنين

حمود العنزي (صدى):

أكدت ” وزارة الصحة ” ، اليوم الإثنين، على زيادة عدد المراجعين لعيادات الإقلاع عن التدخين تأثرًا بزيادة أسعار منتجات التبغ .

وأوضحت ” الصحة ” ، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار منتجات التبغ يقابلها انخفاض في الاستهلاك بنسبة 4%.

وأشارت ” الصحة ” ، إلى أن ارتفاع أسعار منتجات التبغ ساهم في زيادة عدد المراجعين للإقلاع عن التدخين بنسبة 348% مقارنة بالشهر الذي سبق فترة الضريبة.