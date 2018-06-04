بالصور.. مصرع خمسيني وطفل في حريق منزل بالأحساء

نايف السالم(صدى):

أعلن الدفاع المدني بالأحساء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، عن وفاة رجل خمسيني وطفل نتيجة تعرضهما لكثافة دخانية شديدة إثر إندلاع حريق في منزلهما.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، : ” مدني الأحساء أخمد حريقًا اندلع بمنزل بحي العوضية، نتج عنه وفاة رجل يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، وطفل ١٢ عامًا نتيجة تعرضهما لكثافة دخانية شديدة “.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الجهات المختصة تباشر موقع الحادث.