بالفيديو.. فنان فرنسي يحبس نفسه داخل تمثال لمدة أسبوع

باريس(صدى):

بعد جلوسه على عشرات البيض لمدة 3 أسابيع حتى فقس ، حبس الفنان الفرنسي أبرهام بونشفيال نفسه داخل تمثال لمدة أسبوع.

ويٌشار إلى أن التمثال نسخة طبق الأصل من تمثال صغير من عصور ما قبل التاريخ في فرنسا، حيث سيبقى في محبسه لمدة أسبوع في الظلام.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفنان الفرنسي حبس نفسه من قبل داخل بعض الأعمال الفنية ، ففي عام 2017، قضى أسبوعا داخل صخرة وزنها 12 طنا.