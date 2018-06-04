باعتراف حوثي.. مقتل وزير الدفاع بحكومة الانقلاب إثر غارة للتحالف بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

انتشرت الأنباء، مساء أمس الأحد، حول مقتل رئيس هيئة الأركان بوزارة دفاع الانقلاب عبد الكريم الغماري؛ إثر غارة للتحالف العربي الداعم للشرعية والتي استهدفت اجتماع للحوثيين في الحديدة.

وكان عدد من نشطاء مليشيات الحوثي الإيرانية قاموا بنعي قائدهم ” الغماري ” عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في اعتراف منهم بمقتله.

يجدر الإشارة إلى أن ” الغماري ” أحد المطلوبين للتحالف، وقُتل بغارات لمقاتلات التحالف على مقر قيادة محور المنطقة العسكرية الخامسة في خط المطار.