إحباط محاولة تهريب 4 حمولات من التمور والمواد الغذائية الفاسدة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في إحباط محاولة تهريب 4 حمولات من المواد الغذائية وتمور مجهولة المصدر وفاسدة، في مركز الضبط الأمني بسبوحة .

وكان رجال القوة في مركز الضبط الأمني بسبوحة، على طريق الطائف التابع لقوة أمن طرق مكة المكرمة، استوقفوا مركبة بقيادة مقيم باكستاني، وبتفتيشها عثر بداخلها على 419 كرتونًا من التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى جانب أخر وبقيادة مقيم باكستاني أيضًا تم ضبط مركبة نقل من نوع ” ايسوزو ” تحمل بداخلها بضاعة عبارة عن مواد غذائية مجهولة المصدر، ولا يحمل ناقلها تصريحًا.

كما عثر في مركبة أخرى على تمور فاسدة بداخل عددٍ من الكراتين ، وأُعدّ محضر بالواقعة والمذكور، وسُلمت الحالة لجهة الاختصاص.

وفي الحمولة الرابعة بقيادة مقيم سوري عثر بداخلها على مواد غذائية مجهولة المصدر، وجرى إعداد محضر وسلم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص .