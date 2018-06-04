إحباط محاولة تهريب 4 حمولات من التمور والمواد الغذائية الفاسدة بمكة المكرمة
نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في إحباط محاولة تهريب 4 حمولات من المواد الغذائية وتمور مجهولة المصدر وفاسدة، في مركز الضبط الأمني بسبوحة .
وكان رجال القوة في مركز الضبط الأمني بسبوحة، على طريق الطائف التابع لقوة أمن طرق مكة المكرمة، استوقفوا مركبة بقيادة مقيم باكستاني، وبتفتيشها عثر بداخلها على 419 كرتونًا من التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وعلى جانب أخر وبقيادة مقيم باكستاني أيضًا تم ضبط مركبة نقل من نوع ” ايسوزو ” تحمل بداخلها بضاعة عبارة عن مواد غذائية مجهولة المصدر، ولا يحمل ناقلها تصريحًا.
كما عثر في مركبة أخرى على تمور فاسدة بداخل عددٍ من الكراتين ، وأُعدّ محضر بالواقعة والمذكور، وسُلمت الحالة لجهة الاختصاص.
وفي الحمولة الرابعة بقيادة مقيم سوري عثر بداخلها على مواد غذائية مجهولة المصدر، وجرى إعداد محضر وسلم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص .
طلال[ عدد التعليقات: 1017 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي يأذي غيره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29226 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يقويكم يا رجال الامن
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل،،
الله ينتقم من كل غشاش ومتستر..