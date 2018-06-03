بعد إنهاء أزمة العمالة.. الرئيس الفلبيني للكويت: أنا آسف
خرج الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ليفاجيء الجميع بتقديمه اعتذارًا للكويت عن ما بدر منه خلال أزمتهما الدبلوماسية على خلفية أزمة العمالة التي اندلعت عقب العثور على جثة عاملة فلبينية في ثلاجة بالكويت.
وقال الرئيس الفلبيني في رسالة للكويت خلال خطاب له : ” للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسيًا في تعابيري؛ ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدم اعتذاري ” .
واستكمل : ” أنا آسف على اللغة التي استخدمتها، ولكنني راضٍ جدًّا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي ” ، معربًا عن أمله بأن يزور الكويت قريبًا لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.
وتابع دوتيرتي: ” أود أن أشكر الحكومة الكويتية على تفهمها إيانا، وحفاظها على ثقتها بنا، وبالأخص على استجابتها لكل مطالبي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 43 دقيقة
احس واحد قال انت طلع عمالتك من الكويت وحنا بنوظفهم وسحب عليه 😂
ماجد[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 43 دقيقة
تحسبنا على خبرك نموت نموت ونحيا بك
ادري خسرت كل شي ومع هذا خسرتنا
خديجه[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 42 دقيقة
جرحتنا لدرجة م فطرنا ولا تسحرنا 💔
همس[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 42 دقيقة
يا قاسي انت مؤلم انت جبار انت جاني💔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47954 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههههههههه ايوا كذا السمو والرقي باالأخلاق ,,
,, وأهل الكويت وعلى رأسهم الشيخ صباح ، أهل الكرم والسماحة والعفو ,,
,, ولايهونون حكامنا آل سعود حفظهم الله .. آمين ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 9933 ] نشر منذ 17 دقيقة
🤣🤣
أنا غلطان ومتأسف!
يا ريت تسمعني وتصالح”
تراني خلاص متلهف!
لكلمة صلح نتصالح”