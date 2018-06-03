بعد إنهاء أزمة العمالة.. الرئيس الفلبيني للكويت: أنا آسف

مانيلا(صدى):

خرج الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ليفاجيء الجميع بتقديمه اعتذارًا للكويت عن ما بدر منه خلال أزمتهما الدبلوماسية على خلفية أزمة العمالة التي اندلعت عقب العثور على جثة عاملة فلبينية في ثلاجة بالكويت.

وقال الرئيس الفلبيني في رسالة للكويت خلال خطاب له : ” للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسيًا في تعابيري؛ ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدم اعتذاري ” .

واستكمل : ” أنا آسف على اللغة التي استخدمتها، ولكنني راضٍ جدًّا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي ” ، معربًا عن أمله بأن يزور الكويت قريبًا لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.

وتابع دوتيرتي: ” أود أن أشكر الحكومة الكويتية على تفهمها إيانا، وحفاظها على ثقتها بنا، وبالأخص على استجابتها لكل مطالبي ” .